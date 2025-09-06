أصعب تحديات التايكواندو.. بطلة الإمارات شوق الحمادي تكشف الجانب الخفي من مسيرتها



من صالة أكاديمية عجمان الرياضية، رفرف علم الإمارات على منصة التتويج، مع إعلان فوز اللاعبة شوق الحمادي بالميدالية الذهبية في النسخة الأولى من بطولة عجمان الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي شهدت مشاركة قياسية، تخطت 600 لاعب ولاعبة، من 24 نادياً وأكاديمية داخل الدولة وخارجها.

لكن خلف هذا الإنجاز البارز، كشفت بطلة الإمارات عن الجانب الخفي من مسيرتها، حيث أكدت أن أصعب تحديات التايكواندو لا تكمن فقط في النزالات، بل في الضغوط النفسية والبدنية المرتبطة بالوصول إلى الوزن المثالي قبل البطولات، وهو ما شكّل عقبة حقيقية، تجاوزتها بالإصرار والدعم الأسري والفني.



محطة فارقة

في مقابلة مع «البيان»، عبّرت شوق الحمادي عن سعادتها الكبيرة بما حققته في البطولة، قائلة: «مشاركتي في بطولة عجمان كانت ممتعة وتنافسية، وخضت ثلاث مباريات حتى نلت الذهبية، بالنسبة لي لم تكن الميدالية صعبة المنال، لأنني كنت جاهزة بدنياً ونفسياً، وحافظت على ثبات وزني، وهو ما منحني ثقة إضافية خلال المنافسات».



ورغم أنها لم تجد صعوبة كبيرة داخل البساط، إلا أن شوق أشارت إلى أن التحدي الحقيقي الذي واجهته كان خارجه، موضحة: «الصعوبة الأكبر في مسيرتي، هي إنزال الوزن، لأنه يؤثر كثيراً في نفسيتي، لكن بفضل دعم الفريق الذي كان معي، وكابتن منى زاكيني، وأسرتي التي وقفت بجانبي في كل خطوة، استطعت أن أتجاوز هذا التحدي، بالنسبة لي الهدف أهم من أي شيء، حتى من الطعام، ودائماً أضع عيني على الإنجاز أولاً».



ولم تتوقف البطلة الإماراتية عند إنجاز ذهبية عجمان، بل وضعت لنفسها أهدافاً أكبر للمرحلة المقبلة، قائلة: «طموحي أن أمثّل وطني الإمارات في بطولات عالمية ودولية، وأن أحقق ميدالية ذهبية في بطولة مصنفة، كذلك أسعى إلى الفوز بمزيد من الميداليات على المستويين المحلي والدولي مع المنتخب ونادي الفجيرة، والمساهمة في نشر رياضة التايكواندو للأجيال القادمة».



رسالة للفتيات

وفي ختام حديثها، وجهت شوق الحمادي رسالة ملهمة للفتيات الراغبات في دخول عالم التايكواندو، أو أي رياضة أخرى، قائلة: «الرياضة عموماً، والتايكواندو بشكل خاص، تمنح الثقة بالنفس، وتطور اللياقة البدنية، وتعلم الانضباط والشجاعة، أنصح كل فتاة أن تثق بنفسها، وتعمل بجد لتحقيق حلمها، فلا يوجد مستحيل، دولتنا توفر كل سبل الدعم للرياضة والرياضيين، وتجربتي دليل على أن الإصرار والعزيمة يقودان إلى تحقيق الأهداف، وأن كل فتاة قادرة على الوصول إلى حلمها، إذا آمنت بقدراتها».