تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة ناصر الرزوقي



أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: راشد عبدالمجيد محمد آل علي، والمهندس مروان محمد حسين سنكل، ومحمد علي حربوك الشحي، والمهندس حميد شامس محمد الزرعوني، والدكتور عبدالله سيف البادي، وإبراهيم محمد النعيمي، وأحمد سالم أحمد، ومريم راشد الشامسي.



وأعرب اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الرياضة على تجديد الثقة، وعبّر عن امتنانه لثقة القيادة الرياضية، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة الكاراتيه الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.