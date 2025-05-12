نادي الشارقة يتُوج بدرع الدوري العام للكاراتيه لفئتي الشباب والأشبال

واصل أبطال نادي الشارقة الرياضي، سيطرتهم التامة على بساط الكاراتيه، وتوج النادي بدرع الدوري العام للشباب والأشبال (كاتا وكوميتيه) بعد نهاية الجولة الثانية من الدوري العام للكاراتيه.

وإضاف النادي البطولة رقم 16 هذا الموسم في لعبة الكاراتيه، بعد أن تتويجه بكأسي الشباب والأشبال في منافسات (كوميتيه جماعي) في البطولة التي استضافتها صالة نادي الشارقة بالحزانة بمشاركة 95 لاعباً يمثلون 9 من أندية الدولة.

ويقدم أبطال كاراتيه الملك موسماً استثنائياً بعد سيطرتهم على كافة بطولات الاتحاد في منافسات الكاتا والكوميتيه (الفردي والجماعي).

وقدم المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الفردية التهنئة لمجلس الادارة بقيادة سعادة خالد المدفع و للفريق على النتيجة المتميزة، مبيناً أنها تأتي امتداداً لسلسلة النتائج التي حققها أبطال الكاراتيه منذ إنطلاقة الموسم.

وأشار الهاجري إلى العمل الكبير الذي تم في لعبة الكاراتيه والخطط الطموحة التي وضعتها الإدارة و دور مجلس الشارقة الرياضي بقيادة سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي لتطوير الفريق واستقطاب العناصر الموهوبة من المواطنين بالإمارة، وتوافر الطاقم الفني المتمرس والذي نجح في تطوير مستويات اللاعبين وقاد الفريق بكل ثقة لمنصات التتويج.

وأوضح رئيس الألعاب الفردية أن النادي يستعد لكتابة تاريخ جديد في اللعبة، باحتكاره كافة بطولات الاتحاد في موسم واحد، مشيراً إلى أن هناك ما زالت 6 ألقاب مطروحة و نعمل على تحقيقها.

واختتم: "نهنئ اللاعبين على الأداء القوي والروح العالية وإصرارهم على بلوغ منصة التتويج وإضافة الألقاب لخزينة الملك، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه الطاقم الفني والعمل المميز الذي قاد الفريق لتحقيق هذه النجاحات".

حضر البطولة وتوج الفائزين، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، ومحمد إبراهيم النعيمي، عضو اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، ومحمد إسحاق المازمي، عضو شركة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة محمد حربوك الشحي عضو اتحاد الإمارات للكاراتيه والمدير المالي.