ولي عهد الفجيرة يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للتايكواندو للناشئين الفجيرة 2025

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن استضافة الفجيرة للبطولات العالمية يجسد ثقة المجتمع الرياضي الدولي في دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وكوادر تنظيمية مؤهلة، مما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزا رياضيا دوليا.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للتايكواندو للناشئين - الفجيرة 2025، التي تُقام تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة أكثر من 800 رياضي ورياضية من 93 دولة.

شهد الحفل الشيخ الدكتورراشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة الدكتور تشو شونغ وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

ونوَّه سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة الرياضة والرياضيين، باعتبارها ركيزة أساسية لمواصلة التميز في مختلف المحافل الدولية، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في تجسيد استراتيجية الدولة وتحقيق رؤيتها العالمية في هذا المجال.

وأشاد سموه بمستوى التنظيم والجهود المبذولة لإنجاح البطولة، مما يساهم في عكس صورة مشرفة عن الإمارة والدولة وقدراتها على استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية الكبرى.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، عضو الاتحاد الدولي للتايكواندو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة في كلمة له أن البطولة حققت رقما قياسياً عالمياً بمشاركة 811 رياضياً ورياضية من 93 دولة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والرؤية الثاقبة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.وأضاف الزيودي أن إمارة الفجيرة تفخر باستضافة هذا الحدث العالمي المرموق في رياضة التايكواندو، مشيداً بالدعم الكبير من الاتحاد الدولي للتايكواندو، ووزارة الرياضة، والرعاة والشركاء كافة والذي كان له الأثر البالغ في إنجاح هذه البطولة.

وقال سعادة الدكتور تشو تشونغ وون إن هذه البطولة تُعدّ حتى الآن الأكبر من نوعها على مستوى بطولات الناشئين، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الاتحادات الوطنية الأعضاء (MNAs) لتطوير فئة الشباب وأعرب عن امتنانه لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل لتنظيم البطولات الرياضية، إلى جانب دعمه الإنساني الكبير للاجئين والنازحين حول العالم.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة رعاة البطولة، وهم شركة (&e) وشركة الفجيرة للاستثمار، إلى جانب شركائها الاستراتيجيين وزارة الرياضة، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وذلك تقديرًا لدورهم البارز في دعم ونجاح هذه البطولة.

شهد الحفل عروضًا فنية متميزة ولوحات استعراضية من فرق التايكواندو الكوري وسط أجواء احتفالية جمعت بين الإثارة والحماس، في افتتاح يعكس روح التنافس الشريف والتلاقي الثقافي بين الشعوب. تستمر البطولة حتى 14 مايو الجاري ويتنافس خلالها المشاركون على ألقاب فئات متعددة، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستويات فنية عالية، في ظل مشاركة أبطال واعدين يمثلون مستقبل رياضة التايكواندو عالميًا.

حضر حفل الافتتاح سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، سعادة عبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية في اتصالات (&e) ، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير عام مؤسسة الفجيرة للاستثمار، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، وسعادة نادر أبو شاويش، مدير البطولة، وممثلو الاتحادات المعنية برياضة التايكواندو.