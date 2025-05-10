"الفجيرة للفنون القتالية".. مسيرة إنجازات أرست قاعدة صلبة من النجوم

رسخ نادي الفجيرة للفنون القتالية، بعد 10 سنوات على إشهاره رسمياً في عام 2015، مكانته المميزة في الدولة، عبر مسيرة حافلة بالإنجازات، وقاعدة صلبة من النجوم والأبطال في الألعاب المعتمدة بالنادي.

وسجل النادي حضوراً قويا على منصات التتويج على المستوى المحلي، كما قدم أبطاله مستويات مميزة في البطولات الخارجية، وحققوا أفضل النتائج التي تعكس احترافية النادي، وتميز خططه المستقبلية، بفضل دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس النادي.

ولعب النادي دوراً كبيراً في تأسيس منظومة حديثة وشاملة في 10 رياضات هي الجوجيتسو، والتايكواندو، والجودو، والملاكمة، والمصارعة، والمبارزة، والكاراتيه، والسباحة، والترايثلون، وأسهم في بروز العديد من الأبطال في الرياضات القتالية.

ولم يكتف النادي بالمشاركة في البطولات المحلية والعربية والقارية، وإنما كرس وجوده المؤثر في المشهد الرياضي الدولي، من خلال استضافة العديد من البطولات الكبرى في الرياضات المختلفة، وقدم صورة مميزة من التنظيم والاستضافة، بما يتماشى مع المكانة المرموقة لدولة الإمارات في احتضان البطولات الرياضية، بأفضل المستويات العالمية.

ويبرز الدور المجتمعي للنادي في تأسيس بنية مؤسسية راسخة لمنظومة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز جهوده في تبني البرامج المستلهمة من القيم الأصيلة المتجذرة في مجتمع الإمارات، وتحقيق التواصل المجتمعي، وتنظيم المبادرات الوطنية التي تجسد الهوية الوطنية الإماراتية، وتنشر التوعية بأهمية ممارسة الرياضة.

ونجح النادي في استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والفنية، وتأسيس بنية تحتية حديثة، ومنشآت عالمية أسهمت في رفع الكفاءة الاحترافية للاعبيه ولاعباته، كما حرص على اكتشاف وتطوير المواهب في الفنون القتالية، للوصول إلى درجة الاحترافية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الفنون القتالية لدى فئات المجتمع، وتهيئة بيئة رياضية ملائمة ومحفزة لألعاب الفنون القتالية، وتوثيق العلاقات مع المؤسسات الرياضية المعنية بالفنون القتالية.

وتعد الجوائز التي حصل عليها النادي على مدار تاريخه أكبر دليل على تطوره والكفاءة التي يتميز بها جميع منتسبيه، ومن أبرزها أفضل نادٍ عربي لعام 2022، ودرع التفوق العام للتايكواندو لـ6 سنوات متتالية آخرها في موسم 2022 – 2023، ودرع التفوق العام للجودو للموسمين الماضيين، ودرع التفوق العام للمبارزة لآخر موسمين، ودرع التفوق في السباحة العام الماضي.

ومن أبرز المحطات البارزة في السنوات الماضية، نجاح النادي بتسجيل رقمين قياسيين ضمن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، عبر تنظيم أكبر حصة تدريبية للتايكواندو بمشاركة 302 من لاعبي ولاعبات النادي من مختلف الأعمار، خلال المعسكر الدولي الذي نظمه النادي في 2024، كما حقق الرقم القياسي الثاني في فبراير الماضي، خلال بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو "جي 2"، في نسختها الـ12، بمشاركة 2332 مشاركاً.

ونجح النادي في حصد أول ميدالية ذهبية في بطولة الجائزة الكبرى "جراند سلام" للتايكواندو لفئة الشباب 2024 في مدينة وشيي الصينية، كما توج مؤخراً بجائزة "التميّز في المسؤولية المجتمعية" لعام 2025، التي تنظمها "المنظمة الخضراء" في المملكة المتحدة، وذلك تقديرا لمبادراته المجتمعية المتميزة، خصوصاً إطلاق برنامج "أجيال المستقبل"، وعقد شراكات إستراتيجية مع المدارس المحلية.

وأكد نادر أبو الشاويش، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أن النادي يستلهم نجاحه وتميزه على المستويات كافة، من رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس النادي الداعم الأول لمسيرته، ويسعى لتحقيق استدامة التميز، وبناء قاعدة صلبة من الأبطال في 10 رياضات، ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر، لتعزيز ريادة دولة الإمارات في المحافل الخارجية.

بدورها قالت أمل الكندي، نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن النادي حقق قفزات نوعية كبيرة في بناء منظومة رياضية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمهارات، وبناء القدرات لدى الأعمار السنية.

وذكرت أن النادي يسعى لتعزيز الاهتمام بالعنصر النسائي، والدفع بهن لصفوف المنتخبات الوطنية، للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية، والسعي نحو التميز بعد التتويج بلقب أفضل فريق ضمن جائزة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في نسختها السابعة، وذلك على مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية في الدولة.

من جهته قال أحمد الخزيمي، مسؤول الفرع الثاني للنادي في مدينة دبا، إن الطفرة الكبيرة التي يشهدها نادي الفجيرة للفنون القتالية تعكس رؤية إدارته وتطلعاته المستقبلية، وتوجهاته لبناء قاعدة صلبة من الأبطال في جميع أنواع الرياضات التي يضمها.

ونوه إلى أن الرصيد المشرف من الألقاب والميداليات في الألعاب الرياضية، والإنجازات المستدامة على مدار السنوات الماضية، تجسد أفضل صورة من التطور الذي يحققه النادي بتضافر جهود الجميع.