6 ميداليات لمنتخب مصارعة الذراعين في بطولة آسيا بالهند



أحرز منتخب الإمارات 6 ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولة آسيا بنسختها الثالثة والعشرين لمصارعة الذراعين، والنسخة الثانية والعشرين لأصحاب الهمم، والتي اختتمت أمس في العاصمة نيودلهي في الهند، بمشاركة نخبة من أقوى أبطال آسيا.

حقق الميداليات لمنتخبنا الوطني كل من اللاعبين: عبدالله الشراري «ذهبية وفضية» ضمن منافسات أصحاب الهمم، أحمد خرخور ميداليتين «فضية وبرونزية»، إبراهيم الشحي «فضية»، سالم الشحي «برونزية»، بينما حل علي الشحي رابعاً في البطولة.

ومنح الاتحاد الآسيوي للعبة، شارة التحكيم الدولي لكل من الحكام: عبدالله الطويل، إبراهيم الشحي، علي الشحي، وذلك في إنجاز مميز يعكس مدى كفاءة الحكم الإماراتي في المنافسات الدولية.

من جهته، بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لأسرة الرياضة الإماراتية الإنجازات التي حققتها بعثة المنتخب من لاعبين ومحكمين في المحفل الآسيوي، مشيداً بجهود لجنة مصارعة الذراعين في الاتحاد الرامية لتطوير اللعبة، متمنياً المزيد من النجاح.

بدوره، وصف فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مشرف منتخب مصارعة الذراعين، المنافسات بالقوية فنياً وذهنياً، وذلك بمشاركة أفضل اللاعبين الآسيويين، مؤكداً أن النتائج التي تحققت تعد إنجازاً مميزاً يعكس التطور الذي تشهده اللعبة داخل الدولة، موضحاً أنه تم عقد لقاءات مع ممثلي الاتحادات الآسيوية من أجل التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، بما يساهم بتحقيق المزيد من النجاح مستقبلاً.