أبوظبي تستضيف بطولة العالم للكيك بوكسينج بمشاركة 150 دولة

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للكيك بوكسينج "الماسترز والسينيرز" خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر 2025 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، في أول نسخة تقام خارج القارة الأوروبية وفي منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 150 دولة ، ما يعكس مكانة دولة الإمارات الريادية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الاستضافة بين الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج “WAKO” ، واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بحضور سعادة روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وأكد سعادة عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن استضافة بطولة العالم للكيك بوكسينج تمثل إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للدولة، وتجسد ثقة الاتحادات الدولية في قدرة الإمارات على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للرياضات القتالية، بفضل الدعم والرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة، معتبراً أن البطولة ستوفر منصة مهمة لإبراز التطور الكبير الذي حققته اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

من جهته أعرب روي بيكر، عن ترحيبه باختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن الاتحاد الدولي يعتمد نظاماً شفافاً للاعتماد على غرار ما يحدث مع الألعاب الأولمبية.

وأضاف أن الاختيار وقع على الإمارات لما تشهده من نمو كبير في رياضة الكيك بوكسينج، ولقدراتها المميزة كمركز إقليمي رائد، حيث ستقام البطولة لأول مرة في أبو ظبي، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 150 دولة، وهو حدث يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اتحاد الإمارات.

من جانبه أكد علي خوري، أن تنظيم البطولة في أبوظبي يعد نقلة نوعية في تاريخ اللعبة، لافتاً إلى أن استضافتها للمرة الأولى خارج أوروبا في دولة عربية يعكس المكانة المتميزة للإمارات.

وأوضح أن البطولة تشكل إضافة مهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية الكبرى، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لرياضتي الكيك بوكسينج والمواي تاي، ما أسهم في تعزيز مكانة الاتحاد على المستويين الإقليمي والعالمي.