«الجودو» يعتمد مشاركة 4 لاعبين في دوشانبي «غراند سلام»



أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد مشاركة 4 بدلاً من 7 لاعبين، في بطولة دوشانبي «غراند سلام» الكبرى بطاجيكستان من 2 إلى 4 مايو المقبل. وجاء الإعلان عن قرار الاتحاد بسبب الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي المنتخب خلال مشاركتهم في بطولة آسيا للكبار بالعاصمة التايلاندية «بانكوك» مؤخراً.

وتضم القائمة ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف، «وزن تحت 73 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، بينما سيتم تحديد مشاركة اللاعب ظفار كوسوف في «وزن تحت 100 كجم».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن سلامة اللاعبين من أولويات مجلس الإدارة، وهو ما استدعى قرار تخفيض عدد المشاركين في البطولة المقبلة، بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص باللاعبين، مشيداً في الوقت نفسه بحصد منتخبنا الوطني 3 فضيات في الآسيوية، وقال إن هذا الإنجاز يتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع، وسط أجواء المنافسات القوية.