"نادي الشارقة" يتصدر ألقاب بطولة كأس نجوم الإمارات للكاراتيه للمواطنين

توج ناديالشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) بثلاثة ألقاب ضمن منافسات بطولة كأسنجوم الإمارات الأولى للكاراتيه (للمواطنين) لفئات الأشبال والناشئين والشباب،فيما فاز نادي شباب الأهلي بكأس فئة الناشئات، وأحرز نادي الشارقة الرياضي للمرأةلقب فئة الفتيات.

واختتمتالبطولة، التي أقيمت لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب، فيمنافسات الفرق الجماعية (كاتا وكوميتيه)، على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، ضمنالموسم الرياضي 2024-2025.

وشهدتالنسخة الأولى من البطولة مشاركة 188 لاعباً ولاعبة من 7 أندية هي: شباب الأهلي،والشارقة الرياضي، واتحاد كلباء، والذيد، والشارقة الرياضي للمرأة، وشرطة دبي،والفجيرة للفنون القتالية.

وأسفرتالنتائج عن تتويج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب فئة الفتيات، وجاء ناديالفجيرة للفنون القتالية ثانياً، وحل نادي شباب الأهلي ثالثاً.

وفي فئةالناشئات، أحرز نادي شباب الأهلي كأس البطولة، تلاه نادي الشارقة الرياضي للمرأةفي المركز الثاني، والفجيرة للفنون القتالية في المركز الثالث.

وفي فئةالأشبال، توج نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) بكأس البطولة، وجاءنادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، فيما حل نادي الذيد ثالثاً.

كما فازنادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) بلقب فئة الناشئين، متقدماً علىشباب الأهلي صاحب المركز الثاني، والذيد الذي جاء ثالثاً.

واختتمالشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) تألقه بفوزه بلقب فئة الشباب، فيما حلشباب الأهلي ثانياً، وجاء نادي الذيد ثالثاً.