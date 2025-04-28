«الفجيرة للفنون القتالية» يتوج بكأس «سفير اليابان» للجودو

أحرز فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، لقب بطولة كأس السفير الياباني للجودو لفئة الناشئين، في ختام منافسات النسخة الثامنة التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو على صالة الاتحاد في بني ياس شرق. وأقيمت البطولة أول من أمس بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الدولة، وشركة «إنبكس»، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة.

وحصد فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية 10 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و5 برونزيات، وجاء ثانياً فريق نادي الشارقة بذهبيتين وفضية و6 برونزيات، وثالثاً فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

توج الفائزين كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة، وهيروشي هاجيوارا، رئيس شركة «إنبكس» في أبوظبي، وناصر البدور، نائب رئيس اتحاد الجودو، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، وعلي اليماحي، عضو المجلس ممثل فئة الشباب.

وأكد السفير الياباني، أن الفائزين جسدوا قيم الجودو المتمثلة في الاحترام والانضباط، وشكر اتحاد الجودو الإماراتي، على استمراره في دعم وترويج هذه الرياضة القتالية اليابانية.