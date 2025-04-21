اتحاد الكاراتيه يثمن التعاون المتميز مع نظيره المصري



أشاد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالتطور الملحوظ في أداء لاعبي الكاراتيه المصريين، والتنظيم المميز للبطولات التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي في النهوض باللعبة محلياً ودولياً.

وقال الرزوقي: نعمل باستمرار على تعزيز علاقاتنا مع شركائنا في مختلف دول العالم، ونثق في قدرة مصر على أن تكون ركيزة أساسية لتطوير رياضة الكاراتيه من خلال استضافة البطولات الكبرى، وتهيئة المناخ المناسب لصقل وتنمية الكفاءات البشرية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء ناصر الرزوقي إلى مصر لحضور فعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «Premier League»، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من المصنفين الأوائل على مستوى العالم في فئتي الرجال والسيدات.