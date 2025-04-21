المهيري يتألق في باريس ويفوز بالإخضاع في «أبوظبي إكستريم 9»

خطف البطل الإماراتي الشاب ثاني المهيري الأضواء في بطولة «أبوظبي إكستريم 9» التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على منافسه الأرميني غارنيك زيناليان بالإخضاع، ضمن النزال الاستعراضي، ليؤكد تميز جيل جديد من المقاتلين الإماراتيين للمنافسة على الساحة العالمية، ويعزز من الحضور الإماراتي في الفنون القتالية الدولية.

أقيمت البطولة، مساء أول من أمس، على صالة «دوجو دي باريس» العريقة، وسط حضور جماهيري مبهر في المدرجات التي غصت بعشّاق العروض القتالية، في فعالية نظمتها شركة «الرؤية العالمية لإدارة الرياضات IVSM0»، بمشاركة 30 من نخبة المقاتلين في العالم من 12 دولة، تنافسوا في نزالات مثيرة داخل القفص الذي أصبح علامة فارقة للبطولة.

وشهدت النزالات الرئيسية لحظات حاسمة بعدما افتتح البطل الأولمبي الفرنسي، غيوم شيني، مشواره في عالم الجوجيتسو بفوز لافت على مقاتل منظمة بيلاتور تيبو غوتي، بعدما أخضعه في الجولة الأولى، فيما تمكن بطل العالم غابرييل سوزا من التغلب على الفرنسي أنتوني دي أوليفيرا بقرار الحكام بعد نزال تكتيكي قوي.

ونجح البرازيلي دافي فيتوراسي في إنهاء نزاله أمام فارس لاماكادم بسرعة لافتة عبر الإخضاع، في حين حقق الفرنسي نيكولا رينييه، أحد أبرز الأسماء في اللعبة، فوزاً مهماً على البرازيلي بيتر فرانك في نزال سريع الإيقاع.

من جانبه، قال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية لإدارة الرياضات المنظمة للحدث: جاء فوز ثاني المهيري في باريس انعكاساً مباشراً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في الاستثمار بالكوادر الوطنية، وتجسيداً لمستوى الجاهزية والتطور الذي وصلت إليه رياضتنا.

إن ما نشهده اليوم في النسخة التاسعة من بطولة «أبوظبي إكستريم» يؤكد أن الإمارات أصبحت رقماً صعباً في رياضات الفنون القتالية حول العالم وأضحت ليس فقط موطن البطولات وإنما منبع النجوم والأبطال أيضاً.

من جانبه، عبّر البطل الإماراتي ثاني المهيري عن فخره بالمشاركة والتتويج وعبر عن سعادته بتمثيل الإمارات في هذا الحدث العالمي، وتحقيق هذا الفوز في باريس واصفاً ذلك بأنه بداية طريق طويل من الطموحات، معرباً عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وكل من ساعده على الوصول إلى هذا المستوى، مؤكداً مواصلة المشاركات وأن القادم سيكون أفضل بإذن الله.

تعزز هذه النسخة من بطولة «أبوظبي إكستريم» النجاح المستدام في مد جسور التبادل الرياضي والثقافي، وتوسيع قاعدة انتشار رياضات الجوجيتسو والفنون القتالية حول العالم، بما يجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تصدير تجارب رياضية مبتكرة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لهذه الرياضات، وتميزت البطولة بعناصر إنتاج عالمية وأضواء ومؤثرات بصرية جذابة، عكست المستوى الراقي لتنظيم البطولات القتالية بأسلوب يمزج بين الاحتراف الفني وروح الترفيه الرياضي.