شباب الأهلي والشارقة وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه



توج شباب الأهلي والشارقة الرياضي وشرطة دبي بكأس الاتحاد للكاراتيه لفردي الآنسات والشباب والسيدات والرجال في ختام منافسات بطولة مسابقة الكوميتيه فردي على صالة نادي الشارقة - الحزانة، بمشاركة 115 لاعباً ولاعبة مثلوا 11 نادياً ومركزاً للعبة.

حضر حفل الختام وتتويج الفائزين إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، وأحمد ناصر الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

وتوج نادي شباب الأهلي بلقب فئة الآنسات متصدراً الترتيب بـ9 ميداليات «4 ذهبيات، فضيتين، 3 برونزيات» تلاه في المركز الثاني شرطة دبي محرزاً 5 ميداليات «3 ذهبيات، فضيتين» وحل نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث محرزاً 4 ميداليات «فضيتين، برونزيتين»، كما توج فريق شرطة دبي بلقب فئة السيدات متصدراً الترتيب بـ3 ميداليات «ذهبية، فضية، برونزية» تلاه في المركز الثاني نادي شباب الأهلي بميداليتين «ذهبية، فضية» وحل مركز طارق طوروسيان الرياضي في المركز الثالث محرزاً 3 ميداليات «ذهبية، برونزيتين» وتوج نادي الشارقة للألعاب الفردية بلقب فئة الشباب متصدراً الترتيب بـ9 ميداليات «5 ذهبيات، 3 فضيات، برونزية» تلاه في المركز الثاني نادي كلباء الرياضي بـ8 ميداليات «3 ذهبيات، فضيتين، 3 برونزيات» وحل نادي شباب الأهلي في المركز الثالث محرزاً 6 ميداليات «ذهبية، 4 فضيات، برونزية» وحصل نادي شباب الأهلي على لقب فئة الرجال بـ8 ميداليات «6 ذهبيات، فضيتين» يليه في المركز الثاني نادي الشارقة للألعاب الفردية محرزاً 16 ميدالية «4 ذهبيات، 3 فضيات، 9 برونزيات»، وحل نادي كلباء الرياضي في المركز الثالث محرزاً 3 ميداليات «ذهبية، فضيتين».