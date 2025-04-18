جابر الزعابي رئيساً لحكام الدوري العالمي للكاراتيه في القاهرة



جدد الاتحاد الدولي للكاراتيه ثقته بالحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام اتحاد الإمارات وعضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، بتكليفه للمرة الثالثة في تاريخه والثانية له في القاهرة، برئاسة حكام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (Premier League)، التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية وتستمر حتى بعد غدٍ.

وجاء اختيار الزعابي بصفته أحد أبرز الكفاءات التحكيمية في الساحة الدولية، نظراً لسجله المشرف وخبراته الواسعة في إدارة وتحكيم البطولات الكبرى، حيث تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي للكاراتيه يؤكد تكليفه برئاسة لجنة الحكام في البطولة، التي تُعد الأهم ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة 376 لاعباً ولاعبة من نخبة المصنفين الأوائل على مستوى العالم للرجال والسيدات، يتنافسون في 12 فئة ضمن منافسات الكاتا والكوميتيه، تحت إشراف 90 حكماً دولياً من 40 دولة، ما يعكس مستوى التحدي وقوة المنافسة.

وتُعد هذه المحطة إحدى مراحل التأهل إلى بطولة العالم للكبار – بالقاهرة نوفمبر 2025، ما يضفي على البطولة أهمية مضاعفة سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية.

ويشارك الزعابي أيضاً في تقديم دورة تحكيمية متخصصة قبيل انطلاق البطولة، يشرح خلالها التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة، ويوضح الجوانب الفنية التي ينبغي على الحكام الالتزام بها لضمان أعلى مستويات الأداء التحكيمي.

وهنّأ مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الحكم الدولي جابر الزعابي على هذا التكليف، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصل إليها الكاراتيه الإماراتي على الساحة الدولية، ويجسد الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات اللعبة.