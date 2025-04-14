منتخب روسيا يتوج ببطولة «أبوظبي للمصارعة الشاطئية»



اختتمت مساء أمس منافسات بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية، التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة، على مدار يومين، خلال الفترة من 12 إلى 13 أبريل الجاري، على شاطئ أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وحضور جماهيري لافت، تابع النزالات من المدرجات المطلة على كورنيش أبوظبي.

خصص اليوم الأول من البطولة لمنافسات فئة تحت 17 سنة، التي شهدت مستويات فنية واعدة، عكست تطور قاعدة الناشئين في الدولة، فيما خُصص اليوم الثاني لفئة الرجال، والتي تقام للمرة الأولى ضمن بطولات المصارعة الشاطئية في الدولة، في خطوة نوعية، تهدف إلى تطوير مستوى التنافس، وتوسيع المشاركة المجتمعية.

شهدت البطولة حضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهم طلال الهاشمي، والدكتور زياد صالح، وسيف الراشدي، وسلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وياسر القبيسي مدير إدارة التطوير الرياضي، وناصر خميس المري مدير إدارة الأندية الأولمبية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وعلى مستوى النتائج، تصدرت روسيا الترتيب العام للمنتخبات المشاركة، فيما حلّت الإمارات في المركز الثاني، وسوريا في المركز الثالث، أما على صعيد الأكاديميات، فقد جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، ثم أكاديمية كوما تياما في المركز الثالث.

وأكد ياسر القبيسي مدير إدارة التطوير الرياضي في اتحاد الإمارات للمصارعة، أن البطولة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير رياضة المصارعة، ونشرها في مختلف إمارات الدولة، وقال: فخورون بما حققته البطولة من مشاركة نوعية، وتفاعل كبير من الجمهور واللاعبين. إن إدراج فئة الرجال هذا العام، يمثل نقلة نوعية في مسيرة البطولات الشاطئية، ويُظهر مدى استعداد الاتحاد لتقديم مبادرات مبتكرة، تعزز من مكانة المصارعة، وتصل بها إلى شرائح أوسع من المجتمع.