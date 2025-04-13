منافسات قوية في افتتاح «الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة»

انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نادي شباب الأهلي في دبي، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة لافتة من المواهب الصاعدة، التي تمثل مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الأول منافسات حماسية، ضمن فئات الأشبال D (من 10 إلى 11 عاماً)، والناشئين C (من 12 إلى 13 عاماً)، والناشئين B (من 14 إلى 15 عاماً)، حيث تميّزت النزالات بالقوة والندية، وقدّم اللاعبون أداءً رفيعاً يليق بالتطلعات، وسط تفاعل جماهيري كبير، ساهم في تحفيز اللاعبين على إبراز قدراتهم الفنية والبدنية، ضمن أجواء تنافسية استثنائية من الحماس والتشويق.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «فخورون بما شهدناه اليوم من مستويات قوية، ومشاركة متميزة لأبنائنا وبناتنا، لا سيّما أولئك الذين بدؤوا مسيرتهم حديثاً. تمثل هذه الفئات حجر الزاوية لمستقبل اللعبة، وتؤكّد أن جهود الاتحاد على صعيد صقل المواهب، بدأت تؤتي ثمارها». وشدّد الظاهري على أنّ التفاعل الجماهيري الكبير، والمستوى التنظيمي الذي يتماشى مع أرفع المعايير العالمية، وجودة النزالات، جميعها عوامل تعكس المكانة المتنامية لهذه البطولة على الساحة المحلية، ويدفعنا لمواصلة العمل على توفير البيئة المثالية لتطوير جيل من الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات في شتّى المحافل.

إعداد جيد

وقال زكريا بيشي مدرب أكاديمية برايمال جيم – أبوظبي: «نشارك في هذه النسخة من البطولة بسبعة لاعبين، وقد نجح عدد منهم في تحقيق المركز الأول، بفضل الإعداد الجيد، والالتزام الكبير خلال التدريبات. تشكّل هذه البطولة محطة مهمة في مسيرة اللاعبين، خصوصاً على صعيد بناء الثقة، واكتساب الخبرات. نلاحظ التطور الكبير الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، عاماً بعد عام، وهو ما ينعكس على طبيعة المنافسات، التي أصبحت أكثر قوية واحترافية، بفضل الدعم المتواصل من الاتحاد، وحرصه على تنظيم بطولات متميزة، تسهم في بناء جيل جديد من الأبطال».