300 لاعب ولاعبة في «الإمارات للفنون القتالية المختلطة»

تنطلق، اليوم، النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتأتي البطولة في توقيت مهم لدعم النمو المتواصل والشعبية المتنامية لرياضة الفنون القتالية المختلطة والمساهمة في ترسيخ حضورها في المشهد الرياضي المحلي، مدفوعة بتعزيز جهود الاتحاد الدؤوبة لتطوير المواهب وإرساء بيئة تنافسية تطور مهارات اللاعبين وترفع جاهزيتهم للاستحقاقات الإقليمية والعالمية المقبلة، وعلى رأسها النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في شهر يوليو المقبل.

وأكد عبدالله الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة الثالثة من البطولة تستهدف تطوير هذه الرياضة على المستوى الوطني، مشيراً إلى أنها أصبحت منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

وقال: «نلمس تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين ومستوى الأداء».