دبي تستضيف النسخة الثالثة من بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، السبت والأحد المقبلين، في نادي شباب الأهلي في دبي. وتأتي هذه البطولة، ضمن برامج الاتحاد لتعزيز انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة على المستوى المحلي، وتوفير منصة تنافسية لاكتشاف المواهب وتطويرها.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، تأكيداً على الأهمية المتزايدة لهذه البطولة في المشهد الرياضي الإماراتي.

وتشمل البطولة منافسات مخصصة للفئات العمرية المختلفة، ابتداءً من فئة الأشبال D (من 10 إلى 11 عاماً)، ثم فئتي الناشئين C (من 12 إلى 13 عاماً)، والناشئين B (من 14 إلى 15 عاماً)، تليها فئة الشباب A (من 16 إلى 17 عاماً)، وفئة الكبار (18 عاماً فما فوق).

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أنه تم اعتماد توزيع الأوزان لكل فئة عمرية، بما يتماشى مع اللوائح الدولية المعتمدة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين اللاعبين ضمن نفس الفئة. كما تسهم آلية التنظيم المعتمدة في رفع وتيرة التنافس، وتعزيز جودة الأداء، من خلال تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم. وفي ختام الحدث، سيتم تتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية والوزنية.

وقال محمد جاسم الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد: «البطولة محطة أساسية ضمن أجندة بطولات الاتحاد، لما تحققه من أهداف فنية واستراتيجية في آنٍ معاً. وتمنح اللاعبين فرصة لاختبار قدراتهم في أجواء تنافسية، تتماشى مع المواصفات الدولية، وتمكّننا من رصد وتوجيه المواهب الصاعدة ضمن برامج تطوير متكاملة».

وأشار إلى أن حجم الإقبال على المشاركة في النسختين الماضيتين من البطولة، يعكس نجاح رؤية الاتحاد في بناء قاعدة راسخة من الرياضيين، ويعزّز موقع الدولة الريادي في رياضة الفنون القتالية المختلطة، على المستويين الإقليمي والعالمي.