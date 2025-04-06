«منتخبنا الوطني الأول للجودو» يبدأ استعداداته في اليابان للآسيوية 1909470



يبدأ منتخبنا الوطني الأول للجودو، غداً، استعداداته بمعسكره في «جامعة توكاي» اليابانية، تمهيداً للمشاركة في بطولة آسيا للكبار في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري.

وتجرى يوم 24 أبريل الجاري قرعة البطولة الآسيوية، وتغادر بعثة منتخب الجودو إلى بانكوك 22 أبريل الجاري بعد اختتام مرحلة الإعداد في معسكر اليابان.

تضم قائمة المنتخب 9 لاعبين ولاعبة هم نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن 52 كجم».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن بطولة آسيا المقبلة من البطولات المهمة للاتحاد، بمشاركة أقوى المنتخبات في القارة، مشيراً إلى تطلعهم لتقديم المستويات القوية التي تعكس المستوي الحقيقي للجودو الإماراتي وتطوره، وصولاً إلى الإنجازات الوطنية في المحافل الخارجية.