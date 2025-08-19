نجاحات كبيرة في ختام بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب

اختتمت بنجاحات كبيرة بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، التي أقيمت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة 422 مقاتلاً يمثلون 49 نادياً من داخل وخارج الدولة.

أقيمت البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج ضمن أجندة فعالياته وخططه المتواصلة لتطوير رياضة المواي تاي والارتقاء بها إلى أعلى المراتب العالمية، في ظل النشاطات المستمرة والاهتمام الكبير لتوفير منصة تنافسية تحضيرية قبل انطلاق بطولة العالم للشباب التي ستقام خلال الشهر المقبل في أبوظبي.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الأبطال الفائزين كل من: سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، مصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أحمد الجناحي رئيس قسم الفعاليات في مجلس دبي الرياضي.

وشهدت النهائيات إقامة 109 نزالات على حلبتين، شاركت فيها الفئات العمرية من 10 إلى 17 عاماً، وذلك تحت إشراف 30 حكماً.

وفي ختام البطولة، تصدر فريق يو إيه أم ( UAM) الترتيب العام للبطولة بمجموع 17 ميدالية متنوعة (15 ذهبية، فضية واحدة، برونزية واحدة)، وجاء بعده الخليج بمجموع 15 ميدالية (5 ذهبيات، 9 فضيات، وبرونزية واحدة)، في حين جاءت أكاديمية أدما ثالثة بمجموع 13 ميدالية (5 ذهبيات، 4 فضيات، 4 برونزيات).

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «بداية نثمن دعم القيادة الرشيدة لمسيرة تقدم وازدهار المواي تاي واهتمامها الكبير لنشر ثقافتها وتعزيز حضورها الفاعل في الساحة الرياضية، دعماً لتحقيق الإنجازات العالمية لرياضيي المواي تاي».

وأضاف: «نشيد بالمكتسبات المهمة التي سجلتها بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب التي حرص الاتحاد على تنظيمها من أجل تحقيق الجاهزية الفنية والتنظيمية، استعداداً لبطولة العالم للمواي للشباب خلال الفترة 10-19 سبتمبر المقبل.