حمزة شيماييف يتوج بطلاً للعالم في الوزن المتوسط بمنافسات "يو اف سي"

توج البطل الإماراتي حمزة شيماييف، بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط "UFC"، عقب فوزه على الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس، خلال النزال الرئيسي لبطولة UFC 319 التي أُقيمت اليوم، في يونايتد سنتر بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وانتهت المواجهة بفوز شيماييف بقرار إجماعي من الحكام، ليحقق إنجازاً تاريخياً ويتوج بالحزام العالمي للوزن المتوسط لأول مرة في مسيرته.

شيماييف، البالغ من العمر 31 عامًا، نجح في كتابة فصل جديد في تاريخ الفنون القتالية المختلطة، ليصبح أول مقاتل إماراتي يتوج بلقب عالمي في UFC

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة حافلة بالانتصارات، إذ سبق أن تغلب على أسماء لامعة مثل كيفن هولاند، جيلبرت بيرنز، وكامارو عثمان، قبل أن يحقق الحلم الأكبر في شيكاغو.

وإلى جانب حصد لقب العالم، فاز شيماييف بعدة جوائز مرموقة من منظمة UFC، منها جائزة "أفضل ظهور جماهيري" لعام 2020، و"نزال العام" أمام جيلبرت بيرنز عام 2022، إضافة إلى "أفضل إخضاع" في 2024 أمام روبرت ويتكر، وهذه النجاحات عززت مكانته كأحد أبرز المقاتلين في جيله، ورسخت صورته كرمز رياضي عالمي يحمل اسم الإمارات في المحافل الكبرى.