انطلاقة مميزة لبطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب

انطلقت، مساء أول من أمس في مركز دبي التجاري العالمي، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، التي تقام على مدار 3 أيام، بمشاركة 422 مقاتلاً، يمثلون 49 نادياً على مستوى الدولة وخارجها.

وتقام البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في ضوء أجندة مسابقاته وحرصه واهتمامه لدعم خطط تطوير اللعبة وتقديم أفضل فرص الارتقاء بمسيرتها للمصاف العالمي، لا سيما وأن الاتحاد مقبل على استضافة بطولة العالم للشباب للمواي تاي الشهر المقبل في أبوظبي.

حضر منافسات افتتاح البطولة سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وشهدت البطولة في يومها الافتتاحي 77 نزالاً موزعة على الفئات العمرية من 10 إلى 17 عاماً، الذين يتنافسون في أكثر من 90 فئة، وذلك ضمن الدور التأهيلي لمراحل نصف نهائي ونهائيات البطولة، التي تقام تحت إشراف 30 حكماً، في حين ستقام، اليوم الأحد، مواجهات اليوم الختامي بنزالات الدور النهائي عند الساعة 10 صباحاً وتختتم المنافسات عند الساعة 7 مساءً، بتتويج الأبطال الفائزين.