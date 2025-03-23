مشاركة كبيرة في سباق نادي الفجيرة للفنون القتالية

شهدت إمارة الفجيرة انطلاق السباق المجتمعي الخامس للجري الرمضاني، الذي نظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية، ضمن مبادراته المجتمعية، بمشاركة واسعة، ضمت 300 متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية، من الرجال والنساء، الكبار والصغار.

وتم تخصيص مسافة السباق لـ 5 كيلومترات لفئة الكبار، حيث أظهر المشاركون مستويات مميزة من القوة والقدرة على التحمل. بينما تنافس الصغار على مسافة كيلومتر ونصف، والتي شهدت تفاعلاً رائعاً من الأطفال، وحماساً كبيراً يعكس شغفهم بالرياضة.

حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين، كل من نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحسن حسن آل علي مدير المبادرات المجتمعية بالنادي، حيث أشاد بالمشاركة الواسعة والتفاعل الإيجابي من قبل الرياضيين ومحبي الجري، مؤكدين استمرار النادي في تنظيم مثل هذه الفعاليات، لتعزيز الوعي الرياضي، وبناء مجتمع أكثر صحة وحيوية.