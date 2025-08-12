4 ميداليات للشارقة للدفاع عن النفس في «عربية الجودو»

أحرز لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 4 ميداليات خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية للجودو والتي اختتمت في الإسكندرية في مصر بمشاركة 627 لاعباً من 49 نادياً ومن 13 دولة.

وحقق عبد العزيز أيوب الجسمي الميدالية الفضية، وحصل سيف البلوشي، وعمر الأنصاري، وعمر شريف على الميداليات البرونزية.

وتأتي المشاركة تزامناً مع المعسكر الخارجي الذي يقيمه النادي برعاية مجلس الشارقة الرياضي استعداداً للموسم المقبل.

وبارك عبيد العسم السويدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي النتائج، مقدماً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لرعايته ودعمه لاعبي النادي للوصول لمنصات التتويج الدولية وثمن المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون والعطاء التدريبي للمدربين، مشيراً إلى أنها تعد بداية مثمرة تمهيداً لخوض منافسات الموسم المقبل.