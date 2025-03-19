الشارقة للدفاع عن النفس يحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

احتفى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمناسبة الوطنية المباركة "يوم زايد للعمل الإنساني" وذلك بمشاركة واسعة من مختلف ابناء المجتمع ومنتسبي النادي من خلال الإفطار الجماعي الذي نظمه بمقره في منطقة الرمثاء بالتعاون مع جمعية أهالي ذوي الاعاقة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وذلك بحضور أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمستشار الدكتور خالد السلامي رئيس مجلس ادارة جمعية أهالي ذوي الاعاقة، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعبد العزيز الحمادي مدير ادارة الشؤون الرياضية في النادي ومدربي النادي وعدد كبير من العوائل.

واشتملت المبادرة توزيع هدايا على الحضور وتكريم الجهات المتعاونة ومسابقات ثقافية سلطت الضوء على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة

بدوره وصف أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم زايد للعمل الإنساني والذي يصادف اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك وإنه يعكس المبادئ والقيم السامية التي غرسها الوالد المؤسس في أبناء شعبه وهو طريق الإمارات لخدمة الإنسانية ونتوجه بهذه المناسبة لمنتسبي النادي إلى استلهام المعاني الكريمة التي يعكسها الاحتفاء بهذه المناسبة لتصبح اسلوباً حضاريا للحياة في كافة الجوانب وبما يساهم ذلك بمواصلة التطور والعطاء.