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الفنون القتالية

خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة

خالد بن محمد خلال استقبال دانا وايت بحضور محمد المبارك وسيف غباش
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خالد بن محمد خلال استقبال دانا وايت بحضور محمد المبارك وسيف غباش

وام

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة «UFC».

وجرى خلال اللقاء استعراض سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع منظمة الفنون القتالية المختلطة، والتي أثمرت عن استضافة العديد من البطولات العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي على خارطة الرياضة العالمية.

حضر هذا اللقاء معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.