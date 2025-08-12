بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب تنطلق الجمعة المقبل

تنطلق منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، يوم الجمعة المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة رقم 3، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في ضوء أجندة مسابقاته وحرصه واهتمامه لدعم خطط تطوير اللعبة وتقديم أفضل فرص الارتقاء بمسيرتها للمصاف العالمية.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين من جميع أندية الدولة وخارجها، للفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً، يتنافسون في أكثر من 90 فئة وزنية موزعة على الفئات التالية: (10 - 11 سنة) (12 - 13 سنة) (14 - 15 سنة) و(16 - 17 سنة).

ويشمل برنامج البطولة في أجندته، البدء بعملية قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس الجاري، في مقر اتحاد الإمارات للمواي والكيك بوكسينج بأبوظبي، في حين تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية بتاريخ 15 أغسطس الجاري عند الساعة 3 عصراً وتمتد حتى 9 مساء، وفي اليوم الذي يليه تنطلق نزالات نصف النهائي عند الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً، فيما تبدأ مواجهات اليوم الختامي بتاريخ 17 أغسطس الجاري بنزالات الدور النهائي عند الساعة 10 صباحاً وتختتم المنافسات عند الساعة 7 مساءً، بتتويج الأبطال الفائزين.

من جهته قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، والتي تأتي ضمن أجندة مسابقات الموسم الحالي، ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد اللعبة وحرصه على دعم تطلعات فئة الشباب وطموحاتهم الكبيرة والعمل على استثمار العطلة الصيفية لصقل مهارات المواهب الواعدة، إلى جانب ذلك يولي اتحاد اللعبة في خططه اهتماماً كبيراً لتهيئة قطاع رياضة المواي تاي لاستقبال بطولة العالم للشباب التي ستقام الشهر المقبل في سبيس 42 أرينا، في خطوة مهمة تعكس مساعينا الرامية للوصول بمسيرة رياضة المواي تاي لأعلى المراتب».

وأضاف: تمثل بطولة الإمارات للشباب فرصة مثالية للأندية واللاعبين من داخل وخارج الدولة، ومحطة مهمة للاتحاد للوقوف على مستويات اللاعبين واكتشاف الموهوبين لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للشباب.