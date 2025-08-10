وفاة ملاكمين يابانيين بعد إصابتهما خلال نزالين منفصلين

توفى ملاكمان يابانيان متأثرين بإصابات دماغية تعرضا لها في نزالين منفصلين ضمن نفس البطولة في قاعة كوراكوين بطوكيو.

انهار شيجيتوشي كوتاري، البالغ من العمر 28 عاماً، بعد وقت قصير من إكماله مباراة بالتعادل من 12 جولة ضد بطل اتحاد الملاكمة الشرقي والمحيط الهادئ للوزن الخفيف للناشئين، ياماتو هاتا، في 2 أغسطس.

وخضع كوتاري لعملية جراحية طارئة في الدماغ لعلاج ورم دموي، وهي حالة تتجمع فيها الدماء بين الدماغ والجمجمة، لكنه توفي أمس الأول الجمعة.

ونعت منظمة الملاكمة العالمية شيجيتوشي كوتاري عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي. "ينعى عالم الملاكمة الوفاة المأساوية للمقاتل الياباني شيجيتوشي كوتاري، الذي استسلم لإصابات تعرض لها خلال نزاله على اللقب في 2 أغسطس".

وأضاف البيان "توفي أمس السبت هيروماسا أوراكاوا، البالغ من العمر 28 عامًا، متأثرًا بنفس الإصابة خلال خسارته بالضربة القاضية أمام يوجي سايتو، وقد خضع لعملية جراحية في الجمجمة في محاولة لإنقاذ حياته".

وأشار بيان منظمة الملاكمة العالمية "يأتي هذا الخبر المفجع بعد أيام قليلة من وفاة شيجيتوشي كوتاري، متأثرًا بإصابات تعرض لها في نزاله على البطاقة نفسها، نتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه ومجتمع الملاكمة الياباني في هذا الوقت العصيب".