الإمارات .. وجهة عالمية مستدامة للبطولات القتالية الكبرى

رسخت دولة الإمارات من خلال استضافتها الناجحة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي على مدار أربع سنوات متتالية، تفوقها المستدام كوجهة عالمية رائدة للرياضات القتالية، مؤكدة على ثقة المجتمع الرياضي الدولي في قدراتها التنظيمية الاستثنائية.

وقد تجلى هذا النجاح في النمو الهائل للبطولة، التي انطلقت بنسختها الأولى عام 2021 في إيطاليا، حيث سجلت النسخ التي نظمتها الإمارات مشاركة قياسية بدأت من 200 لاعب، وصولا إلى 1000 لاعب في النسخة السادسة بمنطقة العين.

وتعد البطولة منصة لصناعة الأبطال، في هذه الفئة العمرية، وملتقى للتقارب بين الشعوب، لاسيما أنها تشهد حضوراً مميزاً من جميع أنحاء العالم، وتجسد تجارب دولة الإمارات المميزة في التنظيم الاحترافي للفعاليات.

ويضطلع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة والشركاء، بجهود كبيرة في تطور البطولة، ويقدم منظومة متكاملة من العمل الاحترافي في مراحل الإعداد لها، وصولا إلى استضافتها وتكريم الفائزين في فئاتها المختلفة.

وتتنوع الرياضات القتالية المختلطة التي تتميز دولة الإمارات باستضافتها، مثل الجوجيتسو، والجرابلينج، وأبوظبي اكستريم، و يو إف سي، والمواي تاي، والتي سجلت نجاحاً كبيراً، جذب إليها أنظار العالم، وجعلها مركزاً دولياً لهذه الرياضات ووجهة مفضلة لأبرز نجوم العالم.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن نسخة هذا العام والتي تعد السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي تستضيفها منطقة العين، تعد دليلا جديدا على تميز دولة الإمارات في استضافة هذه المنافسات، لاسيما أنها شهدت مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة، في الفئات العمرية المختلفة.

وأوضح أن البطولة تترجم رؤية ودعم ورعاية القيادة الرشيدة لإعداد أبطال المستقبل، والاهتمام بتمكين أبناء وبنات الإمارات من القدرات التنافسية العالمية، مع الإرث الكبير الذي تمثله، والصورة المشرفة التي تقدمها دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية.

وأضاف أن البطولة تتجاوز مفهومها التقليدي، إلى أكثر من ذلك، نظراً لدورها المحوري في تعزيز التعارف بين الثقافات المختلفة، مؤكداً في الوقت نفسه حرص مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على إبراز مكانة دولة الإمارات العالمية في تطور الفنون القتالية المختلطة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبناء قاعدة صلبة من الأبطال، لرفع علم دولة الإمارات في منصات التتويج.

بدوره، قال وسام أبي نادر نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، إن نجاح دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي في تنظيم فعاليات الفنون القتالية المختلطة، وبطولة العالم للناشئين، كان له أثر ملموس في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات، وجذب أبطال العالم، والمساهمة في التطور الفني للمنتخبات المشاركة، والعناصر الواعدة من أبطال المستقبل.

ونوه بأهمية استمرار الشراكة الإستراتيجية مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، لاسيما أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في دعم نجاح الفعاليات الخاصة بالفنون القتالية المختلطة بالنظر إلى النجاح الكبير للبطولة الأخيرة والتي شهدت مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 60 دولة، علاوة على التنوع الثقافي الكبير في الجماهير التي تابعت منافساتها، وحضور أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم في الفعاليات التنافسية.

وأشار المدرب إبراهيم الحوسني إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة لفئة الناشئين في اكتشاف المواهب، وإبراز القدرات والمهارات لأبناء دولة الإمارات في هذه المرحلة العمرية، وقال إن استضافة أبوظبي لفعاليات البطولة لمدة 4 سنوات متتالية، ساهمت في بروز العديد من الأبطال، وحصد المراكز الأولى والميداليات الملونة.

وأوضح أن نمو المنافسات عاما بعد عام، وتزايد أعداد المشاركين في فعالياتها، والتطور الكبير في المستويات لأبطال الإمارات، يعزز بروز أبطال المستقبل، وقدراتهم المميزة، وتنافسيتهم العالمية، بالإضافة إلى الاحتكاك واكتساب الخبرات، في ظل المشاركة المميزة لنخبة الأبطال من جميع أنحاء العالم.

وأكد الحوسني أن البطولة تعد مرتكزاً مهماً في خطط التطور للوصول بأبناء دولة الإمارات إلى منصات التتويج، لاسيما أن النسخة الحالية استهدفت فئة بين 10 سنوات و12 سنة.