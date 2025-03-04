نسرين بن درويش: إقبال كبير على المشاركة في بطولة الملاكمة بدورة العين الرمضانية

تنطلق بطولة الملاكمة في صالة نادي العين يوم الجمعة القادمة، ضمن فعاليات دورة العين الرياضية الرمضانية، والمقامة برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وتستمر منافساتها 3 أيام بمشاركة كبيرة للاعبين محليين ودوليين بواقع 122 لاعباً ولاعبة.

وأكدت نسرين علي بن درويش مديرة البطولة، اكتمال جميع الاستعدادات لتنظيم الحدث الذي تم الاستعداد له بتجهيزات عالمية تواكب الحدث الرياضي البارز الذي استقطب مشاركين من داخل الدولة وخارجها«.

وأضافت:»نعد بتنظيم بطولة استثنائية تظل عالقة في أذهان ممارسي ومحبي رياضة الملاكمة في ظل الإمكانات التي رصدت لها، خاصة أنها تقام برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وبمشاركة أبطال دوليين من لاعبي منتخب وأندية الإمارات مما يمنحها زخماً وإقبالاً كبيراً من الجمهور على متابعة المنافسات«.

بينما كشف محمد مصبح الشبلي المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، المدير الفني للبطولة، عن إغلاق باب التسجيل أمس، بعدما شهدت البطولة إقبالاً لافتاً على المشاركة نظراً للزخم الكبير الذي تحظى به دورة العين الرمضانية، مشيراً إلى منافسات الملاكمة استقطبت لاعبي منتخب الإمارات، علاوة على لاعبين دوليين بارزين من 5 دول سجلوا للمشاركة بواقع 8 لاعبين من البحرين، و6 من الكويت، و7 من الأردن، و2 من العراق، و5 لاعبين من إيران.

وأضاف الشبلي:»سعادتنا كبيرة بالتعاون القائم بين اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للملاكمة، حيث تقام بطولة الملاكمة للمرة الأولى بالتعاون بين الجهتين، ما يسهم في إنجاح الحدث الذي يقام ضمن فعاليات دورة العين الرمضانية، بما لها من سمعة بارزة في المشهد الرياضي العام بالدولة، خاصة أنها تقام في أجواء شهر رمضان المبارك".





