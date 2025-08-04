ختام مبهر لبطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025

أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 60 دولة شاركوا في البطولة

أسدل الستار، أمس، على فعاليات النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025، التي انطلقت في مركز أدنيك بمنطقة العين على مدار ثلاثة أيام من النزالات الحماسية والمنافسة القوية، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة متميزة لأكثر من 1000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتأتي هذه البطولة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي، وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة النزالات النهائية لفئة المحترفين، حيث تألق نخبة من أبطال رياضة الجرابلينج من المنطقة والعالم، وقدموا عروضاً قوية وسط أجواء مفعمة بالحماس والتشجيع من الجمهور، ليتم في ختام اليوم تتويج الفائزين بالميداليات والجوائز النقدية والنقاط التصنيفية التي تمنحها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين كل من الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وسعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي، وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث، نجحت أكاديمية كوماندو جروب في تحقيق المركز الأول، تلتها أكاديمية أدما في الوصافة، وأكاديمية M.O.D في المركز الثالث.

نجاح

وقال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «نجحنا هذا العام في تقديم نسخة استثنائية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج، من خلال استقطاب نخبة اللاعبين العالميين وتنظيم منافسات احترافية تليق باسم أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضات القتالية. نشكر جميع الجهات الداعمة، والجماهير التي أسهمت بحضورها في إنجاح هذا الحدث».

وأضاف البحري: «نهدف من خلال هذه البطولة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي ومنطقة العين كوجهة عالمية للبطولات الرياضية عالمية المستوى، وتوسيع نطاق الاهتمام برياضة الجرابلينج بين مختلف الفئات العمرية.

ونتطلع في النسخ القادمة إلى تطوير الحدث بشكل أكبر، سواء من حيث حجم المشاركة أو جودة التنظيم، ليبقى دائماً عند مستوى تطلعات الرياضيين والجمهور على حد سواء».

تجربة

وقالت كارولين فينهايس، لاعبة أكاديمية بيراميد جرابلينج أسوسييشن الفائزة بذهبية فئة المحترفين فوق 18 عاماً وزن 55 كجم: «أحببت البطولة للغاية، فمن الرائع أن يكون هناك بطولة مخصصة للجرابلينج.

التجربة هنا كانت مميزة في كل شيء، سواء من ناحية التنظيم أو أعداد اللاعبين المشاركين، وحتى المعاملة الرائعة التي حظينا بها. أتطلع للعودة والمشاركة مجدداً».

وبدروه، قال بويا رحماني، لاعب أكاديمية تيم نوغيرا الفائز بذهبية المحترفين فوق 18 عاماً وزن 125 كجم: «سعيد جداً بهذا الإنجاز وتحقيق الذهبية في النسخة الأولى من هذه البطولة عالمية المستوى، والأولى من نوعها في العالم.

خضت نزالات عديدة ضد لاعبين أقوياء، وخاصة في النزال النهائي أمام هيثم رضا، وتمكنت من فرض سيطرتي والفوز في النهاية. وأعتزم المشاركة مجدداً في نسخة العام المقبل، ولن أفوت هذه التجربة الرائعة هنا وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير والتنظيم المميز».

وكانت البطولة قد شهدت على مدار ثلاثة أيام مشاركة لافتة من فئات المحترفين والهواة والناشئين، وسجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً، لترسخ مكانتها بصفتها الفعالية الرياضية المتخصصة في رياضة الجرابلينج على مستوى المنطقة والعالم.