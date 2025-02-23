اختتام منافسات النسخة الثانية من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة



توج فريق أكاديمية «داغستان توب تيم» بلقب النسخة الثانية من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، التي نظمها اتحاد اللعبة لمدة يومين في «مبادلة أرينا» في أبوظبي، بعدما تفوق فريق الأكاديمية التي يقع مقرها في دبي على صعيد الترتيب العام بإجمالي 6 ميداليات ذهبية، وحل بالمركز الثاني نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 5 ميداليات ذهبية، وبالمركز الثالث نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 4 ميداليات ذهبية، وتنافس في البطولة نحو 400 لاعب من 13 نادياً وأكاديمية من داخل وخارج دولة الإمارات، في الفئات السنية تحت 10 و15 و17 عاماً.

واختتمت المنافسات، أمس، بعد سلسلة من النزالات القوية التي أقيمت على مدار اليوم لفئة تحت 17 عاماً، بعدما سبق أن أقيمت في اليوم الأول منافسات فئة تحت 15 عاماً، والتشجيعية لفئة تحت 10 أعوام.

شهد منافسات البطولة وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان، وسلطان الكتبي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، والدكتور زياد صالح وسيف الراشدي عضوا الاتحاد، وعدد من النجوم العالميين في الفنون القتالية المختلطة، وهم حمزة شيماييف، وبويا رحماني، وأمين طاهر بطل العالم للمصارعة.

وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها استمراراً لجهوده منذ تأسيسه قبل نحو عامين، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز بناء مجتمع رياضي صحي ونشيط، والعمل على استقطاب المواهب وتوفير السبل لها من أجل ممارسة رياضة المصارعة، وهو ما لمسناه في حجم المشاركة الواسعة والكبيرة في بطولة كأس اتحاد الإمارات المصارعة.

على جانب آخر، وقع اتحاد الإمارات للمصارعة مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للمصارعة، في إطار السعي لتوحيد الجهود على الصعيد الإقليمي، ومواصلة العمل على تطوير رياضة المصارعة على الأصعدة كافة، وقع المذكرة سلطان الكتبي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، وإبراهيم عادل مصطفى، الأمين العام للاتحاد المصري للمصارعة.

وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين الاتحادين على الأصعدة الفنية، والإدارية والتحكيمية، وإقامة معسكرات وفعاليات متبادلة في المرحلة المقبلة.