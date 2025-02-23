افتتاح «الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة»

انطلقت، أمس، منافسات اليوم الأول من النسخة الثانية من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وشهد اليوم الأول نزالات قوية لفئات الأشبال D (11 - 10 عاماً)، والناشئين C (13 - 12 عاماً)، والناشئين B (15 - 14 عاماً). حيث قدم اللاعبون عروضاً قتالية مميزة تعكس تطورهم وقدراتهم الفنية. وأسهمت التقنيات المتقدمة والأساليب القتالية المتنوعة التي أظهرها المتنافسون في رفع مستوى المنافسة.

وتوفر البطولة للاعبين فرصة استثنائية للاحتكاك بأفضل المواهب والخبرات، كما تمنحهم تجربة تنافسية تعكس أجواء البطولات الكبرى، بما يسهم في صقل مواهبهم وتمكينهم من التفوق في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وتشهد رياضة الفنون القتالية المختلطة نمواً متسارعاً، حيث أصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل الرياضيين على مستوى الدولة. وتختتم البطولة فعالياتها اليوم مع منافسات فئتي الكبار فوق 18 عاماً والشباب (A) الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً.