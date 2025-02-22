نادي الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لبطولة كأس الاتحاد المفتوحة للناشئين

تُوج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة كأس الاتحاد المفتوحة للناشئين، بمجموع 699 نقطة و15 ميدالية ملونة، توزعت كالتالي: 3 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و11 ميدالية برونزية، وبهذا يحافظ النادي على صدارة الترتيب العام، ويواصل مسيرته بثبات نحو درع التفوق العام لهذا الموسم.

وأُقيمت البطولة يوم السبت 22 فبراير في إمارة الشارقة بمشاركة أكثر من 115 لاعباً يمثلون 14 نادياً من مختلف إمارات الدولة، وشهدت منافسات مميزة أسفرت عن تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية. يُذكر أن ناشئات تايكواندو النادي على موعد يوم الأحد 23 فبراير للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد للناشئات.