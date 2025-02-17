اللواء ناصر الرزوقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه



استقبل اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في إطار التحضيرات النهائية لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه، التي ستقام في الفجيرة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري.

وجرى الاجتماع التنسيقي بحضور راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وتناول الاجتماع الترتيبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لإنجاح البطولة، بالإضافة إلى النقاط المتعلقة بتأمين سلامة اللاعبين المشاركين.

وأعرب اللواء الرزوقي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة في ختام اللقاء عن سعادته بتنظيم البطولات العالمية للكاراتيه في دولة الإمارات، مؤكداً على التقدير الكبير الذي يحظى به الاتحاد الدولي للكاراتيه لدقة تنظيم الإمارات لهذه الفعاليات.

كما أشاد الرزوقي بتجربة الإمارات الناجحة في تنظيم بطولة العالم للكاراتيه في دبي 2020، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يثق بقدرة الإمارات على إدارة مثل هذه البطولات.