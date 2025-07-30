«كوينتيت».. فنون قتالية من اليابان إلى الإمارات

أعلنت منظمة كوينتيت «QUINTET» اليابانية للفنون القتالية، لمصارعة الجرابلينغ بنظام الفرق، إطلاق فعالياتها الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من الإمارات، التي تعتبر الموقع الأكثر تميزاً على صعيد المنطقة في دعم الفعاليات الرياضية وألعاب الفنون القتالية على وجه التحديد، على أن يتم تنظيم بطولة في دبي في 23 أكتوبر 2025.

وجاء الإعلان في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في جزيرة ياس بأبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع النزال، التي تشهد إقامة عدد كبير من الفعاليات العالمية للفنون القتالية المختلطة في العاصمة الإماراتية.

وتحدث في المؤتمر الصحافي الياباني كازوشي ساكورابا، مؤسس كوينتيت، وأسطورة الفنون القتالية المختلطة والمصارعة في بلاده، وطارق سليمان، الشريك الإقليمي وأحد النجوم المخضرمين في الفنون القتالية، وعدد من أبرز المقاتلين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما حضر المؤتمر ياناجيساوا، المدير العام لشركة كوينتيت اليابان.

وقال ساكورابا: «بالنسبة لفناني القتال اليابانيين، تعتبر أبوظبي اسماً نكن له دائماً تقديراً كبيراً، وشاهدنا من بعيد كيف احتضنت دولة الإمارات رياضة الجوجيتسو وارتقت بها إلى مستوى أكبر من مجرد رياضة لتصبح حركة ثقافية ووطنية. إن إطلاق كوينتيت هنا ليس رمزياً فحسب، بل له معنى أيضاً. فالناس هنا يفهمون هذا الفن. والحكومة تدعمه. والرياضيون هنا يعيشونه».

وأكد طارق سليمان، وهو مقاتل سبق له المشاركة في كوينتيت، الرؤية الكامنة وراء هذه الخطوة. وقال: «هذه ليست مجرد خطوة لمرة واحدة. نحن هنا لبناء شيء يدوم، وأصبحت الإمارات وجهة عالمية للرياضات القتالية، والآن ستكون موطناً للمصارعة الجماعية في المنطقة. من خلال كوينتيت، نهدف إلى تزويد الرياضيين بمنصة جديدة - منصة تعطي الأولوية للتعاون والاستراتيجية وفخر الفريق».

وتعد كوينتيت منافسة رياضية من أنواع الفنون القتالية بالمصارعة الجرابلنغ، أصلها من اليابان، وتقام المنافسات بنظام التنافس بين الفرق 5 لاعبين ضد 5 لاعبين، وتقوم قواعد المنافسة على استمرار المباراة حتى الإخضاع أو التعادل؛ وهي تتميز بكونها ذات إيقاع سريع، واستراتيجية عميقة على عكس أي حدث مصارعة آخر، ويمزج هذا النوع من المنافسة بين روح الفنون القتالية وروح الفريق، ما يجعله تقنياً ومناسباً للجماهير.

كما تم الإعلان أن الفعالية الأولى ستقام في دبي، في 23 أكتوبر 2025، وستشهد مشاركة فرق محلية ودولية، حيث سيتم دعوة الفرق والأندية من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الإمارات، وتتمثل الرؤية في بناء دوري قوي للمصارعة ومنصة للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.