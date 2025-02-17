"الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة" تنطلق السبت من دبي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اطلاق النسخة الثانية من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، خلال يومي السبت والأحد المقبلين في نادي شباب الأهلي بدبي، وسط مشاركة واسعة من لاعبي أندية وأكاديميات الدولة في مختلف الفئات العمرية.

وأوضح الإتحاد في بيانه الصادر اليوم أن النسخة الثانية من البطولة تأتي بعد النجاح الكبير والإشادة الواسعة التي حظيت بها النسخة الأولى، وحجم المشاركة الذي يعكس أهميتها في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة بالدولة.

وتواصل البطولة في نسختها الثانية استقطاب اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، حيث تتضمن منافساتها فئة الأشبال D (10 – 11 عاماً)، وفئة الناشئين C (12 – 13 عاماً)، وفئة الناشئين B(14 – 15 عاماً)، وفئة الناشئين A (16 -17 عاما)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، ما يساهم في توفير بيئة تنافسية متكاملة تجمع بين الخبرة والموهبة، وتتيح للاعبين فرصاً استثنائية للتطور وصقل المهارات في أجواء تنافسية احترافية.

وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، أن البطولة خطوة أساسية في استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الفنون القتالية المختلطة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالرياضة، وترسيخ ريادة الدولة على صعيد الرياضات القتالية. ونوّه بأن توفير منافسات بمعايير عالمية يسهم في رفع مستوى اللاعبين، وتمكين المواهب الشابة، وإعدادهم لتمثيل الدولة في مختلف المحافل بأفضل صورة.

وتمثل البطولة إضافة نوعية إلى أجندة رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث تسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للبطولات المميزة، وترسّخ التزام الاتحاد بتوفير فرص تنافسية عالية المستوى للمواهب المحلية.