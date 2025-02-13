الشارقة للدفاع عن النفس يطلق برنامج "ثقافتنا الرياضية"

أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج الثقافي المجتمعي "ثقافتنا الرياضية"، الذي يُنظم بالتزامن مع إعلان الإمارات عام 2025 "عام المجتمع"، ويهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع.

ستُقدم المحاضرات وورش العمل عبر تطبيق "زووم" عن بُعد، بهدف إيصال المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. وستنطلق الحلقة الأولى من النسخة الثالثة بالتزامن مع شهر الابتكار في الإمارات، حيث سيتم استضافة المقدم الدكتورة أمينة يوسف النقبي في محاضرة بعنوان "رحلة الابتكار في عالم الجودة" وذلك يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025.

وجه مجلس إدارة النادي الدعوة للجميع للمشاركة في المحاضرة، مع منح المشاركين شهادات مشاركة.

رؤية النادي ودور البرنامج الثقافي

أكد علي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة الاتصال الحكومي، أن برنامج "ثقافتنا الرياضية" يترجم رؤية النادي المستمدة من رؤية مجلس الشارقة الرياضي، التي تركز على دعم الجانبين الثقافي والمجتمعي للمنتسبين وأسرهم وجميع المهتمين بالشأن الرياضي.

وأشار الحمودي إلى أن البرنامج يُعد من المبادرات المهمة التي يتميز بها النادي، وحقق نجاحًا كبيرًا في نسخه السابقة. كما قدّم شكره للدكتورة أمينة النقبي على دورها الفاعل في دعم برامج النادي، خصوصًا أنها المرة الثانية التي تشارك فيها في دعم هذه المبادرة.

تنوّع ثقافي وبرامج مستمرة طوال العام

من جانبها، قالت المهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي للنادي ورئيسة لجنة الثقافة، إن النسخة الحالية من البرنامج ستكون حافلة بالتنوع الثقافي الرياضي، من خلال استضافة خبراء ومؤثرين وأساتذة متخصصين في العديد من المجالات المعرفية المهمة للمجتمع.

وأوضحت الكابوري أن البرنامج سيستمر طوال عام 2025، متمنية مشاركة واسعة لاستثمار المكاسب الثقافية المتوقعة.

كما قدّمت شكرها إلى مجلس إدارة النادي على الدعم الكبير، مشيدة بجهود اللجنة الثقافية لضمان تميّز ونجاح النسخة الحالية من البرنامج.