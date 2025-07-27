مونديال الفنون القتالية المختلطة يختتم اليوم

تواصلت أمس منافسات فئة الناشئين A ضمن فعاليات اليوم السادس من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تُقام في منطقة العين وتختتم اليوم.

ويسدل الستار اليوم على بطولة العالم، مع ختام نزالات فئة الناشئين A، والتي تُعد حاسمة لتحديد أصحاب المراكز الأولى في جدول الترتيب العام.

وشهدت النزالات ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى المنافسة، مع اقتراب البطولة من محطتها الختامية، حيث واصل عدد من المنتخبات تعزيز مواقعها في جدول الترتيب، وعلى رأسها منتخب أوكرانيا، الذي بات قريباً من الاحتفاظ بلقبه.

وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تجسّد النسخة السادسة من البطولة المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات على خريطة الفنون القتالية المختلطة عالمياً.

النسخة الحالية تمثل نموذجاً يُحتذى به في التنظيم المتكامل، والاستضافة التي تجمع بين الاحترافية العالية والأثر المجتمعي الإيجابي، إلى جانب المشاركة الدولية الواسعة التي تعكس الثقة الكبيرة للدولة من مختلف الاتحادات والوفود.

كما أن ما نشهده من زخم جماهيري وتنافس قوي بين اللاعبين يؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية للاتحاد في ترسيخ هذه الرياضة، وصناعة أجيال جديدة قادرة على تمثيل بلدانها في أقوى البطولات».