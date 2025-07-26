12 ميدالية لمنتخب الإمارات في مونديال الفنون القتالية

أقيمت، أمس، منافسات فئة الناشئين A ضمن فعاليات اليوم الخامس من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها منطقة العين وتختتم غداً، ونجح المنتخب الوطني في إحراز برونزية جديدة، رافعاً رصيده إلى 12 ميدالية بواقع ذهبية وفضيتين و9 ميداليات برونزية.

وتُعد منافسات هذه الفئة الأقوى لما تتمتع به من مستويات فنية مرتفعة، وخبرات قتالية عالية لدى اللاعبين، ما يجعلها محط أنظار الجماهير والخبراء الفنيين.

وشهدت نزالات اليوم الأول من فئة الناشئين A أداءً مبهراً وتنافساً شديداً بين نخبة من اللاعبين المشاركين من دول العالم، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تمثل انطلاقة منافسات فئة الناشئين A أبرز محطات البطولة. نحن فخورون بمستوى التنظيم العالمي، وبالأثر المجتمعي والرياضي الذي تحققه هذه البطولة عاماً بعد عام.

ويعكس تنظيم النسخة السادسة من البطولة في منطقة العين التزام الاتحاد بنشر هذه الرياضة على نطاق واسع، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير والمواهب الصاعدة للتفاعل والمشاركة.

كما أن الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من القيادة الرشيدة يمثل حافزاً مستمراً لمواصلة التميز، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للفنون القتالية المختلطة».

وتستكمل منافسات فئة الناشئين A اليوم، وسط تطلعات كبيرة من المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية قبل ختام البطولة غداً. ولا تزال المنافسة على المراكز الأولى في جدول الميداليات مفتوحة، مع بروز منتخبات مثل أوكرانيا حاملة اللقب، والمملكة المتحدة وطاجيكستان.