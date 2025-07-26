دبي مركزاً عالمياً لتطوير الفنون القتالية المختلطة

أعلن الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شركة «ألفا MBM للاستثمارات»، عن شراكة استراتيجية مع رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، تمثل محطة تحول في مسيرة اللعبة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنطلق من دبي كبوابة عالمية لتطور رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وكانت رابطة PFL قد دشنت مطلع العام الجاري أولى بطولاتها الكبرى في «كوكا كولا أرينا» بدبي، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وشهد الحدث حضوراً جماهيرياً وإعلامياً لافتاً، كما توج فيه النجم الروسي عثمان نورمحمدوف بلقب البطولة بعد فوزه على الإيرلندي بول هيوز في نزال صنف ضمن أبرز مواجهات عام 2025.

وأكد بيتر موراي، الرئيس التنفيذي لرابطة PFL، أن الشراكة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التوسع العالمي للرابطة، مشيداً بدوره المحوري في تمكين النمو المستدام لرياضة الفنون القتالية في الشرق الأوسط.

وتواصل الرابطة توسيع بطولتها الإقليمية «PFL MENA»، والتي دخلت موسمها الثاني بنجاح لافت، مسلطة الضوء على نخبة من المواهب العربية. ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثالثة من بطولة «PFL MENA» في سبتمبر المقبل.