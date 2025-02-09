محمد الشرقي يشهد افتتاح بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو بنسختها الثانية عشرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البطولات الرياضية الدولية التي تُقام في إمارة الفجيرة، ودورها المحوري في تعزيز قطاع الرياضة، ومواكبة التحولات التنموية التي تشهدها الإمارة على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه افتتاح النسخة الثانية عشرة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

ونوّه سموّه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الرياضة في الإمارة، ورعاية المواهب في مختلف الألعاب الرياضية، خاصة الفنون القتالية، وتنظيم البطولات الرياضية العالمية التي تجمع الرياضيين في الفجيرة، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في هذا المجال.

أرقام قياسية في المشاركة الدولية

قال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، في كلمته خلال الافتتاح: "نفخر هذا العام بتحقيق أرقام قياسية في عدد المشاركين، حيث وصل عدد المتنافسين في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو في نسختها الثانية عشرة إلى 2568 مشاركًا يمثلون 52 دولة من مختلف أنحاء العالم. أما بطولة كأس العرب الخامسة، فقد استقطبت 1491 رياضيًا من 22 دولة، مما يعكس المكانة المتنامية لهذه البطولات على الساحة الرياضية الدولية."

إشادة دولية بالفجيرة كوجهة عالمية للتايكواندو

من جانبه، قال الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، خلال كلمته في الافتتاح: "لا يسعني إلا أن أشعر بالفخر بأن مدينة الفجيرة هي بوابة الانطلاق لأجندة التايكوندو العالمية."

وأضاف: "كان عام 2024 عامًا استثنائيًا بالنسبة لرياضة التايكوندو، حيث أظهرت نسخة 2024 من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي أقيمت في باريس ما تتمتع به رياضة التايكوندو من شعبية وجاذبية حول العالم. شاهدنا بكل فخر الإنجازات التي حققها شبابنا من الرياضيين اللاجئين، وأخص بالذكر يحيى الغوطاني، الذي كان أول رياضي من مخيم اللاجئين يشارك في الألعاب، وزكية خدادادي، التي حققت أولى الميداليات على الإطلاق لفريق اللاجئين البارالمبي."

تكريم الفائزين في بطولة كأس العرب

أشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالمستوى المتطور للبطولة في جميع دوراتها، مثمنًا جهود اللجنة المنظمة الفنية والإدارية في تحقيق أهدافها، ودعم لعبة التايكواندو على مستوى العالم.

وكرّم سموّه المنتخبات الفائزة في بطولة كأس العرب، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:

المركز الأول: المنتخب التونسي

المركز الثاني: المنتخب الأردني

المركز الثالث: المنتخب المغربي

كما كرّم سموّه الأندية الفائزة في بطولة كأس العرب:

المركز الأول: نادي الفجيرة للفنون القتالية

المركز الثاني: نادي الشباب - السعودية

المركز الثالث: أكاديمية أبو لبدة - الأردن

وتخلل حفل الافتتاح عرضٌ مبهرٌ لفرقة العروض الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكواندو.

حضور عالمي مميز

حضر الحفل رؤساء اتحادات التايكواندو من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد كبير من الرياضيين والإعلاميين والجمهور، الذين تابعوا الحدث وسط أجواء حماسية، تعكس المكانة المتنامية للفجيرة كعاصمة عالمية لرياضة التايكواندو.