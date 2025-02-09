شباب الأهلي و«الشارقة للمرأة» و«الشارقة للألعاب» أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه



تألقت أندية شباب الأهلي، والشارقة الرياضي للمرأة، والشارقة للألعاب الفردية في منافسات بطولة كأس الاتحاد للكوميتيه فردي فئات الأشبال والفتيات «أ، ب» وفئة تحت 21 سنة، التي اختتمت منافساتها، أول من أمس، في صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة من 10 أندية.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس الاتحاد لفئة الفتيات «ب»، وفئة تحت 21 سنة، وحصل نادي الشارقة للألعاب الفردية على كأس الاتحاد لفئة الأشبال «ب» كما توج شباب الأهلي بكأس الاتحاد لفئة تحت 21 سنة.

توج اللاعبين اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والدكتورعبد العزيز النومان، مستشار التطوير الرياضي لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد

كما شهدت البطولة عرضاً مميزاً، قدمه لاعبو ولاعبات الكاراتيه من أصحاب الهمم في أكاديمية أمباسادور الدولية، حيث أبدعوا في تقديم أداء استثنائي يعكس مهاراتهم العالية وروحهم القتالية، بقيادة الدكتورة آية حسام، مدرسة التربية البدنية بأكاديمية أمباسادور الدولية، وتأتي تلك الخطوة ضمن اهتمامات اتحاد الإمارات للكاراتيه لإدراج بطولة خاصة لهؤلاء الأبطال ضمن بطولات الكاراتيه المستقبلية، مما يعكس التزام الاتحاد بدعم الدمج الرياضي، وتعزيز مشاركة الجميع في هذه الرياضة، ولقي العرض إشادة واسعة من الحضور، الذين أثنوا على مهارات اللاعبين وعزيمتهم، مؤكدين أهمية توفير فرص متساوية لهم للمنافسة والتطور في رياضة الكاراتيه.