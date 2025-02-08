«محاربي الإمارات» إلى العين للمرة الأولى

تنتقل النسخة الدولية الـ 58 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة إلى مدينة العين، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والثالثة خارج أبوظبي منذ انطلاقتها في السنوات الماضية، والمقرر لها يوم 22 فبراير الجاري.

وكشفت اللجنة المنظمة عن إقامة عدد من النزالات القوية في النسخة المقبلة، بأوزان مختلفة، أبرزها النزال الرئيس الذي يجمع الفلسطيني راني سعدة والياباني هيكارو يوشينو في وزن الخفيف، ونزال البرازيلي أليكس دا سيلفا أمام الروسي عمرو ماغو ميدوف في وزن المتوسط وغيرها من المواجهات القوية بمشاركة نخبة أبطال اللعبة، والذين سيتم تقديمهم عبر مؤتمر صحفي يسبق البطولة بأيام قلائل.