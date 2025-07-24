أبوظبي تحتضن السبت أقوى مواجهات الفنون القتالية المختلطة

تعود البطولة الأبرز في عالم الفنون القتالية المختلطة إلى أبوظبي، حيث يتلاقى الأبطال، وتنعقد أروع النزالات بين أقوى نجوم العالم في ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر.

وتشهد الاتحاد أرينا، يوم بعد غد السبت، مواجهة القمة بين المصنف الخامس روبرت ويتاكر وخصمه رينير دي ريدر في الوزن المتوسط، في إطار بطاقة زاخرة بأقوى النزالات، بدءاً من الإماراتي محمد يحيى، الذي يواجه جورام كوتاتيلادزه على أرضه وبين جمهوره، ووصولاً إلى ريباس وميتشيل ونورمحمدوف، الذين يستعدون لتقديم نجم الوزن الخفيف الإماراتي محمد يحيى، الذي يتطلع إلى إثبات جدارته أمام جمهوره، حيث يقول: «أعتمد في هذه البطولة خطة قتالية جديدة ومحسنة، ترتكز على القوة الانفجارية والسرعة، كما أتعاون مع مدرب جديد، ووضعنا معاً خطة متكاملة».

وأكد يحيى، الذي غير فئته إلى وزن الريشة، أنه أكثر لياقة من أي وقت مضى، ويقول: «خضت آخر نزالاتي في وزن 70 كجم، لكنني أشعر براحة أكبر في وزن 66 كجم. أشعر أنني في المكان المناسب لي، وقد حققت جميع أهدافي في المعسكر التدريبي».

وقال يحيى عن خوض النزال في وطنه: «لقد فعلت ذلك من قبل، لكن هذه المرة تتعلق أكثر بطموحي الشخصي والاهتمام بتقديم مستوى جيد بصرف النظر عن خصمي، وأريد أن أثبت لنفسي أنني أنتمي إلى هذا المكان».