«كلباء» يتوج بلقب أبطال الإمارات للجودو



توج نادي كلباء بلقب بطولة أبطال الإمارات للشباب والرجال للجودو، التي نظمها اتحاد الجودو بصالة نادي كلباء الرياضي، أمس، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية وأكاديميات بالدولة.

وحصد نادي كلباء 18 ميدالية ملونة في منافستي الرجال والشباب، بواقع 8 ذهبيات، و3 فضيات و7 برونزيات، وحل في المركز الثاني لفئة الشباب فريق نادي الشارقة، وفي المركز الثالث لتلك الفئة حل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية.

أما في فئة الرجال فحقق المركز الثاني بعد كلباء فريق الفجيرة للفنون القتالية، وفي المركز الثالث جاء فريق نادي خورفكان، وشهدت البطولة ظهور مواهب واعدة لفتت أنظار الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.

وقام محمد جاسم، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، وعلي اليماحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي بتتويج الفائزين في ختام البطولة.

من جانبه وجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، الشكر والتقدير إلى نادي كلباء الرياضي، وكل مسؤوليه على توفير كل عناصر الدعم لتنظيم واستضافة الحدث، وإخراجه في أبهى صورة، ومساهمته الدائمة في إنجاح برامج ومسابقات الاتحاد، فضلاً عن اهتمامه باللعبة، ودوره الكبير في دعم الأبطال وتأهيلهم للمنتخبات الوطنية، كما توجه بالشكر إلى كل الأندية المشاركة، التي أسهمت في إنجاح الحدث.