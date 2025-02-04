كلباء يحقق إنجازًا رياضيًا في بطولة أبطال الإمارات للجودو

حقق نادي كلباء الرياضي الثقافي كأس بطولة أبطال الإمارات للجودو لفئتي الشباب والرجال، حيث تُوج بالمركز الأول على مستوى الدولة في البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، واستضافها نادي كلباء، وشهدت مشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية.

وثمَّن سعادة راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، دعم ورعاية الشيخ سعيد بن صقر القاسمي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، إلى جانب الجهود الكبيرة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

حيث حصد فريق الجودو خلال البطولة 18 ميدالية متنوعة في فئتي الرجال والشباب، ما أهَّله بجدارة للفوز بكأس المركز الأول. حيث جاءت نتائج الشباب على النحو الآتي:

في وزن 55 كيلوغرامًا، حصل اللاعب مالك أبو عرابي على الميدالية البرونزية.

في وزن 60 كيلوغرامًا، أحرز حميد الشامسي الميدالية الذهبية، بينما فاز نايف حسين بالذهبية في وزن 66 كيلوغرامًا، وحقق راشد الزعابي البرونزية.

في وزن 81 كيلوغرامًا، حصد راشد نعمتوف الميدالية الذهبية.

أما وزن 90 كيلوغرامًا، فقد شهد إحراز كل من ريان جوايد وعزام الزعابي الميدالية البرونزية، فيما حصل صالح الشيخ على الميدالية الفضية في وزن 100 كيلوغرام.

أما في الوزن فوق 100 كيلوغرام، فقد أحرز راشد الهيماني الميدالية الذهبية.

واصل فريق الرجال تألقه، محققًا 9 ميداليات متنوعة (4 ذهبيات، 2 فضية، 3 برونزيات)، ليؤكد تفوقه في المنافسة. جاءت النتائج كما يلي:

في وزن 60 كيلوغرامًا، أحرز أحمد النقبي الميدالية الذهبية، بينما حصل عمران محمد على الميدالية الفضية، ونال محمد حسين البرونزية.

في وزن 66 كيلوغرامًا، تُوج عبدالله عبدالعزيز بالميدالية الذهبية.

أما وزن 73 كيلوغرامًا، فكان من نصيب اللاعب منعم مجري الذي حصل على الذهبية.

في وزن 81 كيلوغرامًا، نال سالم علي خميس الميدالية البرونزية.

وفي وزن 90 كيلوغرامًا، حقق حمزة برهومي الميدالية الذهبية، بينما اختتم حمزة قوسيم المنافسة بالبرونزية.

وأخيرًا، في وزن 100 كيلوغرام، أحرز مراد زوموري الميدالية الفضية.