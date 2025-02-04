جابر الزعابي: 350 حكماً بالدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة



كشف جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات، عضو لجنة الحكام الدولية والآسيوية للكاراتيه، عن أن هناك 7 فوائد مهمة للغاية لحكام الكاراتيه من المشاركة في إدارة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقرر إقامتها في الفجيرة خلال الفترة من 20 حتى 23 من فبراير الجاري، على مجمع زايد الرياضي، والتي تعتبر واحدة من أهم محطات الدوري العالمي للعبة للفئات الصغيرة والشبابية حتى فئة تحت 21 عاماً.

وأكد جابر الزعابي أن بطولة الفجيرة، كونها واحدة من البطولات البارزة في الكاراتيه، تقدم فوائد عديدة لحكامنا على وجه التحديد قائلاً: في البداية أنها تسهم في تطوير الخبرات التحكيمية، حيث يواجه الحكام حالات متنوعة ومستويات تنافس عالية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، والنقطة الثانية تتمثل في أنها فرصة مثالية للاحتكاك الدولي، لأن البطولة تجمع لاعبين وحكاماً من مختلف دول العالم، ما يتيح لحكامنا فرصة التعرف على أساليب جديدة واكتساب معارف من خبرات الحكام الدوليين.

وأضاف الزعابي: الفائدة الثالثة تتمثل في رفع الكفاءة المهنية، من خلال معايير البطولة الدولية، والتي تساعد الحكام على تحسين أدائهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح اتحاد الدولي للكاراتيه، والنقطة الرابعة تتمثل في أنها فرصة لمزيد من الشهرة والثقة معاً، فالمشاركة في بطولة بارزة مثل الدوري العالمي للشباب بالفجيرة، تزيد من مكانة الحكام الإماراتيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي كذلك فرصة للتطوير والتدريب، وغالباً ما تُرافق البطولات الكبرى ورش عمل ودورات تدريبية للحكام، مما يعزز من معارفهم النظرية والعملية.

وتحدث جابر الزعابي عن الفائدة السادسة قائلاً: تساهم في بناء العلاقات، حيث إن البطولة تتيح للحكام التواصل مع جهات رسمية وخبراء في المجال، مما يفتح لهم آفاقاً لتطوير مسيرتهم المهنية، إضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس، وهي الفائدة السابعة من مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية، فإن إدارة مباريات بمستويات تنافسية عالية تعزز من ثقة الحكام بأنفسهم وقدرتهم على أداء أدوارهم تحت الضغط.

وأضاف: الاختبارات التي ستجرى في هذه النسخة يتواجد فيها 12 حكماً في الكاتا، و9 حكام في الكوميتيه، وهي بطبيعة الحال دورة مهمة للغاية للحكام، كون نسخة الفجيرة 2025، إحدى الجولات المهمة التي يجب أن يحضرها الحكام المتقدمون للشارة الدولية، وأن عدد الحكام لدورة التحكيم وللاختبارات يصل إلى 197 في الـ«كاتا»، و254 في الـ«كوميتيه»، ليكون الإجمالي 451 حكماً، وأن عدد الحكام المسجلين لإدارة المنافسات سوف يصل إلى 350 حكماً.

ونوه جابر الزعابي إلى أن الجولة الأولى من الدوري العالمي للشباب لموسم 2025، تعتبر أقوى بطولة على المستوى الدولي لهذه الفئة، وبالتالي ستكون الاستفادة رائعة ليس فقط لحكامنا الإماراتيين المشاركين، بل لكل حكم سيأتي إلى الفجيرة والتواجد ضمن طواقم التحكيم المختلفة، وقال: سوف يتواجد عدد 9 حكام إماراتيين في إدارة المنافسات، وأن هناك دورة خاصة للحصول على الشارة الدولية ستقام على هامش الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة.

وعن أسماء حكامنا في البطولة قال الزعابي هم: جابر الزعابي، محمد بالحسن، أمينة حاجي، أنس المناصير، صابر حماد، يوسف قنجولي، رادوكو، نرجس أحمدي، ومحمد أبوعون.