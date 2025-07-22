برعاية خالد بن محمد بن زايد..انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،

انطلقت أمس فعاليات النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي تستضيفها منطقة العين للمرة الأولى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 60 دولة.

وينظّم البطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري، حيث شهد اليوم الافتتاحي منافسات قوية وأجواء حماسية، بحضور جماهيري واسع ومشاركة نخبة من المواهب الصاعدة.

وشهدت البطولة، ولأول مرة منذ إطلاقها، نزالات فئة الناشئينD (10-11 عاما) ما يعكس التزام الإمارات بتوسيع آفاق المشاركة، وبناء قاعدة قوية من المواهب الواعدة في سن مبكرة.

وعبّر كاريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن هذه النسخة من البطولة تُعد الأكبر منذ انطلاقها عام 2019، وتشكل منصة مثالية لتعزيز التبادل الثقافي وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به في تنظيم واستضافة البطولات العالمية، بفضل رؤيتها الطموحة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ودورها الريادي في تمكين الشباب من تحقيق تطلعاتهم الرياضية.

من جهته أعرب سعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، عن خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، مثمناً الرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لهذا الحدث العالمي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً قوياً للأجيال الناشئة لمواصلة التميز والارتقاء بالرياضة الإماراتية إلى آفاق أوسع.

وقال إن تنظيم البطولة في منطقة العين للمرة الأولى يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمكانات التنظيمية لدولة الإمارات، ويؤكد نجاحها في تعزيز بنيتها التحتية الرياضية وتوسيع خارطة الاستضافة لتشمل مختلف إمارات الدولة.

وأكد أن استحداث فئة الناشئين D (10-11 عاماً) هذا العام يضيف بعداً جديداً إلى البطولة، ويجسّد رؤية استشرافية تهدف إلى احتضان الموهوبين منذ الصغر، بما يسهم في صناعة أبطال المستقبل وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي في سن مبكرة، وإعداد جيل واعد يمتلك المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في البطولات العالمية وتمثيل بلاده بكفاءة في مختلف المحافل الدولية.

من ناحيته قال كايل ويلسون، مدرب منتخب الولايات المتحدة إن منتخبه يشارك في هذه البطولة مع نحو 30 رياضياً ورياضية، منوها بمستوى التنظيم المتميز.