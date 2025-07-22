برعاية خالد بن محمد .. انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في العين

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تقام للمرة الأولى في منطقة العين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو 2025، بمشاركة أكثر من 1,000 لاعب ولاعبة من 60 دولة.

وينظّم البطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، باستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري، حيث شهد اليوم الافتتاحي منافسات قوية وأجواء حماسية، بحضور جماهيري واسع ومشاركة نخبة من المواهب الصاعدة في هذا المجال.

وللمرة الأولى منذ انطلاقها، احتضنت البطولة نزالات فئة الناشئين D (10 ـ 11 عاماً) ما يعكس التزام البطولة بتوسيع آفاق المشاركة، وبناء قاعدة قوية من المواهب الواعدة في سن مبكرة.

من جانبه، عبّر كاريث براون عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مؤكداً أن هذه النسخة من البطولة تُعد الأكبر منذ انطلاقها عام 2019، وتشكل منصة مثالية لتعزيز التفاهم الثقافي وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به في تنظيم واستضافة البطولات العالمية، بفضل رؤيتها الطموحة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ودورها الريادي في تمكين الشباب من تحقيق تطلعاتهم الرياضية.

وأعرب سعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة عن خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، مثمناً الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرعاية الكريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لهذا الحدث العالمي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً قوياً للأجيال الناشئة لمواصلة التميز والارتقاء بالرياضة الإماراتية إلى آفاق أوسع.

وقال الظاهري: تنظيم البطولة في منطقة العين وللمرة الأولى يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي بالإمكانات التنظيمية لدولة الإمارات، ويؤكد نجاح الدولة في تعزيز بنيتها التحتية الرياضية وتوسيع خارطة الاستضافة لتشمل مختلف إمارات الدولة.

وأكد أن استحداث فئة الناشئين D (10 ـ 11 عاماً) هذا العام يضيف بعداً جديداً إلى البطولة، ويجسّد رؤية استشرافية تهدف إلى احتضان الموهوبين منذ الصغر، مما يسهم في صناعة أبطال المستقبل وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي في سن مبكرة، وإعداد جيل واعد يمتلك المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في البطولات العالمية وتمثيل بلاده بكفاءة في مختلف المحافل الدولية.

ويقول كايل ويلسون، مدرب منتخب الولايات المتحدة: «نشارك في هذه البطولة مع نحو 30 رياضياً ورياضية، وهذه ليست المرة الأولى لنا في دولة الإمارات، حيث شاركنا سابقاً ببطولة أقيمت في دبي.

وقد لمسنا مستوى التنظيم الرفيع في هذه البطولة، فكل شيء يجري وفق أفضل المعايير، ما يمنح اللاعبين والمدربين فرصة التركيز على النزالات بشكل أكبر.

وقد تدربنا بقوة خلال الفترة الماضية استعداداً لهذه البطولة وحققنا اليوم أداء جيداً ونتطلع إلى نزالات الغد».

وقال اللاعب جيرمايا كاسترو من فريق الولايات المتحدة: «أحب رياضة الفنون القتالية المختلطة جداً، ويسرني أن أحظى بفرصة القدوم إلى هنا والمنافسة في العين، وأتمنى أن أتمكن من الفوز بالبطولة الوطنية للتأهل والقدوم إلى هنا في العام المقبل.

المنافسة قوية خاصة مع هذا العدد الكبير من اللاعبين المشاركين، ما يمنحنا فرصة اكتساب مزيد من الخبرات.

وقد أحببت الأنشطة الترفيهية في الحي الرياضي والأجواء المميزة هنا».